L'instruction d'audience terminée

L'instruction d'audience du procès SKY ECC / Encrochat, du nom de la messagerie cryptée souvent utilisée par des organisations criminelles dans le trafic de drogue, a pris fin lundi. Mohamed O. a indiqué ne pas connaître Eridan M.G., l'un des cerveaux présumés dans l'affaire, et n'avoir jamais eu de téléphone Sky, Omar E. ne pas être un homme de paille et Erdal S. avoir participé à des traductions non rémunérées.