L'octogénaire allemand porté disparu dans les Fagnes a été retrouvé vivant

Peter Thoma, né le 1er septembre 1934 et domicilié en Allemagne, s'était rendu dans les Fagnes pour y faire une randonnée. Sa voiture avait été retrouvée vide et l'octogénaire n'avait plus donné signe de vie depuis une vingtaine d'heures au moment de la publication de l'avis de recherche.

Il a finalement été retrouvé vivant, a indiqué la police sans plus de détails.