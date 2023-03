L'ordinateur et un badge d'accès volés dans la voiture d'un avocat du procès des attentats

L'ordinateur et le badge d'accès au Justitia, où se déroule le procès des attentats de Bruxelles, d'un avocat qui assure la défense de l'un des accusés ont été volés le week-end dernier, rapportent lundi Het Nieuwsblad et Sudinfo. La police bruxelloise a été informée du vol et enquête sur l'affaire.