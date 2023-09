L'organe de contrôle des services de renseignement belges porte plainte contre un de ses anciens membres pour intrusion informatique

Il est reproché au principal intéressé, F.P., des agissements qui ont "entraîné la rupture progressive puis définitive de la confiance que le Comité permanent R", peut-on lire dans une note consultée par le quotidien. On lui reproche notamment des comportements inadéquats (de l'agressivité verbale, par exemple), un manque de loyauté, la gestion négligente de son service, des absences, un télétravail "excessif".

L'homme de 48 ans, était détaché des services de renseignement militaires (SGRS). Après plus de neuf années passées au sein de l'organe de contrôle, le ministère de la Défense a confirmé au Soir que l'intéressé était de retour dans le giron de l'armée, sans faire de commentaire sur son affectation actuelle ou ses habilitations de sécurité.

Face à la sanction, son avocat a introduit une requête en suspension et en annulation devant le Conseil d'Etat. Selon les informations du Soir, une plainte a été déposée par le Comité avec constitution de partie civile entre les mains d'un juge d'instruction contre F.P. et contre X en marge de la requête introduite devant le Conseil d'Etat. Et ce pour des faits d'intrusion dans un système informatique.

En effet, la requête contient des documents auxquels F.P. n'aurait, selon l'organe de contrôle, pas dû avoir accès, dont "le projet de fin de détachement" de l'intéressé, mais également des "captures d'écran de l'ordinateur du président".