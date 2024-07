L'un des deux wallabys échappés de De Pinte de retour auprès de son propriétaire

L'un des deux wallabys qui s'étaient échappés à hauteur de la Grote Steenweg dans la commune de De Pinte (Flandre orientale) est retourné lundi auprès de son propriétaire après avoir été en liberté pendant une dizaine de jours. La police est toujours à la recherche du second wallaby, plus petit, et appelle les habitants de la région à rester vigilants.