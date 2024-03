L'un des dirigeants présumés du trafic demande "des mesures" face au comportement d'Ali H.

Eridan M. G., l'un des dirigeants présumés du trafic de drogue lié à diverses organisations criminelles visées dans le cadre du procès Encro, du nom de la messagerie cryptée EncroChat prisée des milieux criminels, a demandé lundi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, "des mesures" pour qu'Ali H. ne soit plus avec les autres prévenus.

"Après les policiers, Ali H. commence à tous nous insulter. Il a insulté des surveillants, puis des prévenus se sont insultés entre eux. Ce n'est pas une bonne atmosphère", a déclaré Eridan M. G. qui a demandé "des mesures" pour qu'Ali H. ne soit plus au contact des personnes citées dans le dossier en détention préventive. "S'il provoque une bagarre, elle aura lieu. (...) Je pense que les limites ont été franchies", a indiqué l'un des dirigeants présumés du trafic.

"Monsieur H. a le sentiment qu'on lui en veut. (...) On doit trouver un juste équilibre entre ce qui se passe ici et son impression d'être systématiquement mis sur le banc, recadré", a déclaré la présidente en précisant à Eridan M. G. que le procureur fédéral fera le nécessaire par rapport aux faits évoqués et que les policiers avaient conscience de la situation.