L'un des prévenus refuse de s'exprimer sur le volet "Sky" de l'enquête

L'interrogatoire s'est donc orienté vers l'usage qu'avait fait l'homme d'un téléphone alors qu'il était détenu. Il a reconnu avoir envoyé une photo d'une cellule à l'une de ses connaissances, alors avocat. "Je lui ai envoyé la photo comme ça, car on était amis", a-t-il expliqué, niant avoir voulu menacer qui que ce soit. L'envoi de cette photo avait en effet eu des répercussions en cascade et l'un des principaux prévenus de ce dossier, Eridan M.G., en aveu, s'était dit menacé. "Je ne connais pas Monsieur M., donc je ne sais pas comment je peux menacer quelqu'un que je n'ai jamais vu", a assuré Waeil M..

Interrogé par la présidente sur son utilisation de trois comptes "Sky", notamment sous les pseudos "Bill Clinton" et "Kadhafi", le prévenu a rétorqué vouloir "garder le silence sur le volet Sky".

Questionné à propos des multiples cartes sim qui ont été insérées dans ce téléphone, le prévenu est apparu assez confus dans ses explications. "Je ne sais plus vous dire (pourquoi j'ai utilisé plusieurs cartes, NDLR)", a-t-il répondu. "Ce n'est que moi qui l'utilisais car mon fils était encore nouveau-né et je lui parlais tous les jours via la caméra", a-t-il en revanche affirmé.

Le procès Encro est le plus grand procès correctionnel jamais organisé en Belgique. Il concerne 124 prévenus, quatre entreprises et un anonyme suspectés d'appartenir à une vaste organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants mise au jour à la suite du craquage des messageries cryptées Encrochat et Sky ECC.