L'une des victimes des tirs dans le centre de Bruxelles dimanche soir est décédée

"Les services de police de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles ont été informés hier soir, à 23h12, de coups de feu tirés sur la terrasse d'un café de l'avenue Stalingrad", a expliqué le porte-parole du parquet. "À leur arrivée sur place, ils ont découvert deux hommes blessés par balle. L'un d'eux était inconscient et grièvement blessé. Les deux victimes ont été transportées à l'hôpital où la personne gravement blessée est décédée. Il s'agissait d'un homme de 28 ans."

"Selon les premières constatations, deux tireurs sur un scooter auraient ouvert le feu en direction de l'établissement avant de prendre la fuite", a précisé le porte-parole. "La police a immédiatement mis en place un périmètre de sécurité et informé le parquet de Bruxelles. Un juge d'instruction a été désigné et s'est rendu sur place avec le magistrat de garde du parquet, le laboratoire de la police technique et scientifique et un expert en balistique. Un médecin légiste a également été désigné."