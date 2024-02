M. Niedziecwki coupable de coups et blessures ayant entraîné la mort de façon involontaire

Le jury de la cour d'assises de Bruxelles a reconnu, jeudi soir, Miroslaw Niedziecwki coupable non pas de meurtre, comme requis par le ministère public, mais de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Miroslaw Niedziecwki, un homme âgé de 65 ans, était accusé de meurtre sur son ami Miroslaw Dymko, égorgé à Anderlecht le 26 décembre 2021.

Les jurés ont estimé qu'il subsistait un doute quant à l'intention de tuer dans le chef de l'accusé et que des hypothèses autres que celle d'un égorgement commis de sang froid étaient plausibles, compte tenu de divers éléments contenus dans le dossier et développés durant les débats.

Les jurés n'ont pas suivi la thèse de l'avocate générale, qui avait avancé qu'étant donné la gravité de la blessure l'auteur n'avait pu qu'être animé d'une intention de tuer. Elle avait par ailleurs soutenu, sur base du rapport du médecin légiste, que la plaie profonde à la gorge n'avait pas pu être occasionnée par la victime elle-même, et qu'elle n'avait pas non plus pu être occasionnée par accident alors que l'accusé tentait de prendre le couteau des mains de la victime.

Les avocats de la défense, Me Jonathan De Taye et Me Guillaume Lys, avaient notamment plaidé que le scénario, "façon ninja", présenté par l'avocate générale ne correspondait en rien à la personnalité et au parcours de vie de l'accusé. À l'âge de 65 ans, celui-ci n'a aucun antécédent judiciaire, tandis que la victime était connue pour son passé délinquant, sa violence et sa manie des couteaux.