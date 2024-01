"On m'a envoyé au Brésil pour créer une logistique", confesse un prévenu

L'homme a commencé par reconnaitre son implication dans une organisation criminelle, mais a nié le trafic de cannabis et contesté la période infractionnelle.

Le prévenu a ensuite détaillé ses liens avec Abdelwahab G., l'un des principaux prévenus du dossier. "C'est une connaissance de longue date, environ 20 ans. On s'est connu via le sport", a-t-il raconté. "On n'a jamais eu d'activité professionnelle ensemble. Il y a bien eu des actes préparatoires posés pour importer de la drogue, mais on n'a rien fait finalement."