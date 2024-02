Trente-et-une personnes sont mortes et 10 ont été blessées, dont certaines grièvement, lorsqu'un car transportant des voyageurs allant au Burkina Faso est tombé d'un pont mardi dans le sud-est du Mali, a indiqué le ministère des Transports.

"Un car (...) transportant des Maliens et des ressortissants de la sous-région, (qui) quittait Kéniéba pour le Burkina Faso, s'est renversé du pont. La cause probable est la non maitrise du véhicule par le conducteur", dit un communiqué.