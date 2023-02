La chambre du conseil de Bruxelles a décidé, jeudi soir, le maintien en détention préventive d'Eva Kaili, de Pier Antonio Panzeri et, un peu plus tard, de Marc Tarabella également. Tous trois sont inculpés et placés sous mandat d'arrêt dans l'enquête sur des faits de corruption présumés au sein du Parlement européen.