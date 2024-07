Marseille: un adolescent de 17 ans retrouvé mort dans le coffre d'une voiture en feu

Les marins-pompiers de Marseille avaient été alertés peu avant 04H00 mercredi matin, pour intervenir sur une voiture en feu, dans le 3e arrondissement de la ville, dans un secteur très populaire entre les quartiers de Saint-Mauront et de la Belle de Mai.

C'est après avoir éteint le sinistre que ceux-ci ont découvert un corps sans vie dans le coffre du véhicule.

La victime est un adolescent de 17 ans, "originaire de l'aire toulonnaise" et connu pour trafic de stupéfiants, a précisé le parquet de Marseille à l'AFP. Il présentait une plaie par arme à feu au niveau de la tête, était entravé aux genoux et aux chevilles, et son visage était recouvert d'un sac poubelle.

Une enquête a été ouverte pour assassinat en bande organisée, confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS).