Me D'Agristina soutient que Domenico Puddu a menacé Christophe Bertelli

Domenico Puddu quitte les lieux, puis revient et tire en direction des deux hommes. Jean-Yves Wargnies saute du toit, blessé d'une balle entrée dans la fesse droite. Christophe est figé. Domenico poursuit Jean-Yves et l'achève d'un coup de feu tiré dans la tête, sur la rue de Bayemont.

Christophe descend la rue du Congo et croise Domenico: "Il me conseille de dire la vérité, en menaçant de me tuer si je mens. Je l'entends dire à une voisine: 'voilà, je l'ai tué, je vais aller en prison'". C'est la première parole de Domenico Puddu, qui déclare qu'il avait prévenu Jean-Yves. Pour Me D'Agristina, il ne fait aucun doute que Domenico ait menacé de commettre un attentat sur la personne de Christophe Bertelli.