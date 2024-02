Mehdi Lammah déclaré coupable du meurtre de Shany Boesmans à Mons

La nuit du 8 au 9 juillet 2021, Mehdi Lammah (26 ans) a porté sept coups de couteau et quatre violents coups de pied dans la tête de Shany Boesmans (29 ans), lors d'une bagarre sur la rue de la Trouille à Mons. Les coups de pied portés à la tête ont conduit à un sévère traumatisme crânien qui est à l'origine de la mort.

Mercredi, les avocats de Medhi Lammah avaient contesté l'intention d'homicide, demandant aux jurés de le condamner pour des coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Plus tôt, les avocats des parties civiles et l'avocat général avaient soutenu la thèse du meurtre.