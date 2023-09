Melikan Kucam et sa compagne condamnés plus lourdement en appel pour fraude sociale

La cour d'appel d'Anvers a condamné jeudi l'ancien conseiller communal N-VA de Malines Melikan Kucam et sa compagne à six mois de prison et 12.000 euros d'amende pour fraude sociale. Leur peine a été alourdie alors qu'en première instance, ils avaient bénéficié d'un sursis tant pour la peine d'emprisonnement que pour l'amende.

En première instance, M. Kucam et sa compagne avaient été condamnés à six mois de prison et 4.800 euros d'amende, tous deux avec sursis. Ils écopent d'une peine plus lourde en appel: six mois de prison ferme et 12.000 euros d'amende, ferme également.

Le couple a également été condamné définitivement l'an dernier dans le dossier de fraude aux visas humanitaires. Melikan Kucam a écopé de cinq ans de prison et sa compagne de deux ans d'emprisonnement.