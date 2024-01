Mes Tulkens, Sotoudeh et La Fontaine, nouveaux membres d'honneur du barreau de Bruxelles

Le bâtonnier Emmanuel Plasschaert a tout d'abord salué la mémoire de Henry La Fontaine. Né en 1854, l'homme avait prêté serment en 1877 et s'était engagé dans des combats variés en faveur de la paix, de l'éducation et des droits des femmes. Pionnier, il a écrit "La femme et le Barreau" en 1901, plaidant pour l'inclusion des femmes dans la profession. En 1894, il avait organisé un congrès international de la paix, donnant naissance au Bureau international de la paix. L'avocat a marqué l'histoire en recevant le prix Nobel de la Paix en 1913.

Le titre de membre d'honneur du barreau de Bruxelles a ensuite été remis à Me Nasrin Sotoudeh. Née 1963, l'avocate iranienne s'est distinguée par son engagement en faveur des droits humains dans son pays. Après avoir passé l'examen du barreau en 1995, elle s'est consacrée à la défense des femmes, des enfants et d'activistes renommés. Son combat pour la justice l'a confrontée à l'oppression du pouvoir iranien, subissant arrestations et condamnations. Elle est actuellement emprisonnée. Nasrin Sotoudeh a remporté plusieurs prix internationaux, dont le Right Livelihood Award (une récompense souvent qualifiée de "prix Nobel alternatif" qui distingue une personnalité œuvrant pour le changement social) et le prix Robert-Badinter en 2022.