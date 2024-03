Meurtre du policier Masson: verdict pour Akoudad qui risque la prison à vie

Jeudi, l'avocate générale, Florence Galtier, a requis la peine maximale encourue: la perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans, face à la "dangerosité" de l'accusé et pour en "protéger la société". Vingt-deux ans, soit l'âge d'Ilias Akoudad.

Cette peine, si elle était prononcée, serait "inhumaine", "plus longue que sa vie", a plaidé Me Elise Arfi, l'une de ses deux avocats.

Devant un parterre de policiers et de robes noires, l'accusation et la défense se sont livrées à une âpre bataille autour de la possible circonstance aggravante d'un meurtre commis sur une personne dépositaire de l'autorité publique.