Mexique: le journaliste porté disparu retrouvé sain et sauf

Un journaliste mexicain victime d'un enlèvement présumé lundi soir, Jaime Barrera, a été retrouvé sain et sauf mercredi, a indiqué le parquet de l'Etat du Jalisco dans l'ouest du Mexique.

L'enquête se poursuit pour éclaircir l'affaire et "capturer les responsables", ajoute le parquet.

Barrera, 56 ans, a affirmé avoir été capturé par des délinquants lundi après-midi après avoir quitté les locaux d'une radio à Guadalajara, dans des déclarations faites après sa libération.

"Ils m'ont descendu de ma voiture, ils m'ont fait monter dans une autre, je ne sais pas où ils m'ont emmené", a-t-il témoigné à une radio du groupe Formula, ajoutant qu'il avait été menotté.

"Ce fut une expérience terrible"", a-t-il ajouté. "Il faut exiger plus de protection et être plus prudent dans ce processus électoral qui commence", a-t-il ajouté, en référence à la campagne électorale en cours pour les élections générales du 2 juin.