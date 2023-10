Mickaël Van Haute reconnu coupable du meurtre et du viol de la petite Néva: 35 ans de réclusion requis par l'avocat général

Les jurés de la cour d'assises du Hainaut, à Mons, ont rendu leur verdict mercredi dans le cadre du procès du Bruxellois Mickaël Van Haute, âgé de 30 ans. L'homme est reconnu coupable du meurtre et du viol de Néva, âgée de 22 mois, commis à Frameries la nuit du 1er au 2 février 2021. À lire aussi Frameries: Mickaël Van Haute jugé coupable du meurtre et du viol de Néva, 22 mois Ce jeudi a lieu le début des plaidoiries. L’avocat général décrit le profil de l’accusé sur base des faits et des témoignages : Mickaël Van Haute prenait des drogues depuis l'âge de 14 ans. Il travaillait en noir et volait pour pouvoir s’acheter de la drogue et de l’alcool. Il avait trompé sa compagne avec la copine de son père. L'accusé était violent dans le cadre de ses relations. Il frappait et séquestrait sa compagne. Mickaël Van Haute avait un irrespect total pour les règles. Il a, en effet, été cité dans 80 faits infractionnels. Il a reçu de nombreux avertissements et a été condamné à de multiples reprises : 26 condamnations en tout. Sa première condamnation remonte à l’âge de 18 ans. Il a été condamné 22 fois pour des faits de roulage avec des peines de prison à la clé. Il a également été condamné pour des faits d’extorsion, de vols, de rébellion.

Que risque-t-il? Pour un meurtre, l’échelle des peines se situe entre 20 et 30 ans. Il en va de même pour le viol. On parle ici de deux crimes. Les jurés devront estimer s'il y a des circonstances atténuantes pour revoir l’échelle des peines à la baisse. Selon l’avocat général, il n’y a pas de circonstances atténuantes. Et il a été reconnu responsable de ses actes, selon les experts. Pour l'avocat général, dans ce cadre précis, la peine peut être 5 ans plus élevée par rapport au maximum prévu par la loi. L’accusé a eu l’intention de violer et l’intention de tuer. Deux intentions différentes. On passe donc dans une échelle des peines entre 20 et 35 ans. "Le risque de récidive est évident et immense", estime l'avocat général.

35 ans de réclusion requis L’avocat général requiert 35 ans de réclusion et demande aux jurés de ne surtout pas descendre en dessous de 30 ans. "Je n’ai aucun élément qui me permettrait de revoir la peine à la baisse", dit-il. "C'est un personnage dangereux." Il demande aux jurés de proposer également une mise à disposition au tribunal de l’application des peines, et cela durant une période de 20 ans. En cas de demande de remise en liberté, les mesures prises seraient plus strictes. C’est en fait une "peine complémentaire" qui peut être prononcée pour assurer encore un peu plus la sécurité de la société quand quelqu’un demande une remise en liberté et que cela est accepté. Cela est pris à l’égard de personnes qui ont commis des faits graves. C’est une période de sûreté. Après la plaidoirie de l'avocat général, c'est autour de l’avocat de la défense. La collaboratrice de Me Turk s’est d’abord exprimée, il a ensuite pris lui-même la parole. Elle demande aux jurés de constater qu’il y a bel et bien des circonstances atténuantes.

"Une enfance marquée par la souffrance" Pour elle, il n’y en a pas en ce qui concerne le viol et le meurtre de Néva. Mais plutôt en ce qui concerne le passé de l’accusé : le milieu dans lequel il a grandi. Sa maman a expliqué l’avoir découvert en train de se frapper à l’âge de 6 ans. "Son enfance est marquée par la souffrance. Il a manqué d’amour durant son enfance", plaide la collaboratrice de Me Turk. Autre élément qui prouve qu’il veut évoluer, dit-elle: l’aumônier de la prison de Lantin a témoigné pour dire que l’accusé avait eu une véritable prise de conscience. Il s'agit d'une circonstance atténuante, selon son avocate. Elle a également évoqué son âge : 27 ans au moment des faits. C’est jeune, selon elle. L'accusé s'exprime une dernière fois Mickaël Van Haute, l'accusé dans ce procès, s’est exprimé une dernière fois avant que les jurés se retirent pour entrer en délibération. "Encore une fois, je tiens à m’excuser auprès de la famille de la victime, auprès de Néva et Délia, auprès de vous les jurés, car cela n’a pas été facile pour vous. Je suis vraiment désolé. Je tiens à rebondir et à me reprendre en main. J’espère un jour être libéré, pouvoir travailler et reprendre une vie normale."