Mine effondrée en Zambie: le gouvernement appelle à garder espoir

Le site minier de ce petit pays d'Afrique australe s'était affaissé après avoir été envahi vendredi 1er décembre par une coulée de boue provoquée par des pluies torrentielles qui balayent la région ces dernières semaines.

"Je demande à la nation et aux familles concernées de garder espoir", a déclaré au parlement la vice-présidente zambienne Mutale Nalumango. "Le gouvernement fait tout son possible pour secourir les mineurs coincés" et les opérations se poursuivront jusqu'à ce qu'ils soient tous retrouvés, a-t-elle ajouté.