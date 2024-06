Minimum cinq ans de prison requis pour viols sur sa demi-sœur

Rapidement interpellé, le suspect confirme les accusations de sa victime, tout en rejetant la responsabilité sur sa demi-sœur. "Il prétend que c'est la victime qui le provoquait en portant des vêtements collants et qu'elle serait une allumeuse. Elle faisait tout pour l'exciter. Il dit aussi qu'il a voulu le dire à sa mère, mais qu'il n'a pas osé. Il dit même qu'il a été sexuellement agressé par la victime", a ajouté le substitut Vervaeren.

Le 13 novembre dernier, la gérante du magasin où travaille la victime découvre cette dernière en pleurs. Interrogée, la mineure d'âge confie qu'elle est victime d'agressions sexuelles de la part de son demi-frère, depuis ses 11 ans. "Il se met dans son lit pour la violer. Quand elle dit ouvertement non, il continue. Il lui demande aussi des photos dénudées. Un jour, le prévenu lui a dit que si le rapport sexuel était bien fait, il y en aurait un autre, mais après Noël. Si elle refusait, cela aurait lieu cinq fois à la place de trois fois par mois", a rappelé le parquet en se basant sur l'audition de la victime.

Une peine de minimum cinq ans de prison, sans s'opposer à un sursis probatoire partiel, est requise contre le détenu. À la défense, Me Glorieux a plaidé un sursis probatoire, insistant sur la réelle nécessité de mettre en place un suivi et sur les violences sexuelles et physiques dont a été victime son client durant son enfance.

Jugement pour le 9 juillet prochain.