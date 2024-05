Minimum trois ans de prison requis pour une rébellion armée envers la police

Le parquet a sollicité jeudi en fin d'après-midi devant la 10e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi une peine de minimum trois ans de prison contre Anis A. Le prévenu est poursuivi pour la détention et la vente de cannabis et de cocaïne, ainsi que pour une rébellion armée de son véhicule envers la police. L'homme de 29 ans, actuellement détenu, reconnaît la détention des produits stupéfiants.

La nuit du 25 au 26 octobre dernier, le prévenu, au volant d'une Seat avec une plaque d'immatriculation volée, a refusé de se soumettre à un contrôle policier à Marcinelle (Charleroi). Pour fuir les lieux, le suspect est monté sur le trottoir avec sa voiture et a percuté l'un des véhicules de la police. Quelques mètres plus loin, Anis A. a abandonné son véhicule à la suite d'un second accident et n'a pas réussi à quitter les lieux. "Sur son chemin de fuite, le suspect se débarrasse de huit boulettes de cocaïne. Interpellé, il nie être le propriétaire des boulettes. Mais l'analyse ADN le trahira. La fouille du véhicule par les policiers permet aussi de découvrir un GSM et une balance de précision", a précisé le ministère public.

Le 9 décembre dernier, l'individu ne contestait pas avoir détenu deux boulettes de cocaïne et de cannabis au sein de la prison de Jamioulx. Selon la thèse du parquet, ce dernier a été fourni lors d'une visite par une personne. Anis A. a confié "avoir acheté la marchandise dans la prison et ne pas faire confiance à son co-détenu." "C'est pourquoi j'avais les quatre boulettes dans mon slip", a ajouté Anis A.