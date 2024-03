Miroslaw Niedziecwki est condamné à huit ans de prison pour homicide involontaire

La cour d'assises de Bruxelles a prononcé vendredi en début d'après-midi une peine de huit ans de prison à l'encontre de Miroslaw Niedziecwki pour coups et blessures volontaires sur Miroslaw Dymko, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ce dernier avait été égorgé le 26 décembre 2021 vers 19h00 à Anderlecht. Il avait succombé à ses blessures quelques heures plus tard.

Les douze jurés et les trois juges de la cour ont suivi en tout point le réquisitoire de l'avocate générale. Ils ont estimé que le coupable bénéficiait de circonstances atténuantes, permettant de descendre en dessous du maximum légal, en l'occurrence dix ans de prison, et ont estimé qu'un emprisonnement de huit ans était de nature à sanctionner adéquatement les faits. Parmi ces circonstances atténuantes figurent l'absence de casier judiciaire dans le chef du coupable, le fait qu'il a fait appeler les secours par quelqu'un, et sa personnalité. Il avait été décrit comme un homme aimable, serviable et qui n'était jamais violent ou agressif.

Du reste, jurés et juges professionnels ont tenu compte de la gravité des faits, la victime ayant été poignardée au niveau du cou et de la main gauche, mais aussi de l'attitude du coupable qui, après avoir lancé son téléphone à un passant en lui demandant d'appeler les secours, était allé se coucher dans son lit pour regarder la télévision.