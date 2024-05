Mise en garde contre des réservoirs de gaz détachés lors des inondations dans les Fourons

Les inondations conséquentes dans la commune des Fourons (Limbourg) causent aussi d'autres graves embarras. Les pompiers ont remarqué que des réservoirs de gaz ne sont plus attachés et ont commencé à dériver dans des jardins, signale la commune dans la nuit de vendredi à samedi.

La commune a publié un avertissement à ce sujet, recommandant d'ouvrir portes et fenêtres si une odeur de gaz est remarquée à l'intérieur d'un bâtiment. Si l'odeur est constatée à l'extérieur, alors les habitants doivent au contraire fermer leurs portes et fenêtres.

Vendredi, en début de soirée de fortes précipitations ont causé des inondations dans les rues, habitations et caves. Des réservoirs de gaz se sont aussi détachés, avec le risque que du gaz s'en échappe.

Plusieurs maisons ont été évacuées à cause des inondations, et les personnes qui ne pouvaient plus fuir devaient se rendre à l'étage de leur habitation.