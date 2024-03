Mort de Ciena à la crèche Dourlet à Charleroi: le jugement reporté

Dans cette affaire, trois puéricultrices de la crèche Dourlet sont poursuivies pour non-assistance à personne en danger. Elles étaient toutes les trois présentes dans l'établissement le 9 mai 2016, jour où Ciena a été retrouvée sans vie dans son lit et placée sur le ventre contrairement aux recommandations de l'Office de la naissance et de l'enfance (ONE).

Après un premier procès, le tribunal correctionnel a ordonné en juin dernier la réouverture des débats pour tenter d'éclaircir certaines zones d'ombre. En novembre dernier, il a entendu des médecins et des experts médicaux.