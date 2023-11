Mort d'Okende: plainte déposée en Belgique contre le chef des Renseignements militaires

Fin août, le journal Jeune Afrique a publié un article mettant en cause les Renseignements militaires dans l'enlèvement et la mort de Chérubin Okende, sur base d'une note de l'Agence nationale de renseignement (ANR). Une semaine plus tard, Stanis Bujakera, journaliste et auteur présumé de l'article, a été arrêté, accusé d'avoir falsifié ladite note.

Le 2 novembre, l'ONG Reporters sans Frontières (RSF) a publié une enquête qui démontre que ce document n'est pas un faux et qu'il émane bien de l'ANR.