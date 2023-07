Mystérieuse explosion à Johannesburg: un mort et 41 blessés

Un corps a été retrouvé jeudi matin dans le centre historique de Johannesburg au lendemain d'une mystérieuse explosion qui a déchiré la chaussée, faisant valser piétons et voitures, a confirmé un porte-parole des services d'urgence de la ville.

Les services d'urgence avaient initialement pointé une possible explosion de conduites souterraines de gaz, mais la compagnie de gaz Egoli a affirmé dans la soirée qu'il était "peu probable" que l'explosion "ait été causée par une conduite de gaz ou une fuite".

Plus tard dans la nuit, la société a annoncé avoir détecté "une petite fuite" sur une conduite secondaire, mais estimé que cette "fissure dans le tuyau a été causée par l'effondrement de la route" et non l'inverse.

Des témoins ont évoqué des odeurs chimiques et des échappées de vapeur, mais les autorités n'avaient pas d'autre information à communiquer dans l'immédiat.

Les premiers éléments de l'enquête ne permettent pas pour l'instant de "comprendre la cause" de l'explosion, avait affirmé tard mercredi soir Panyaza Lesufi, Premier ministre provincial.