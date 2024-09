"On ne s'attendait pas à une telle limitation du droit de protester"

Les étudiants, qui fustigent les collaborations entre leur université et les autorités israéliennes, ne digèrent pas non plus d'avoir à payer les frais de justice. Les fonds récoltés par financement participatif auraient pu servir à autre chose, par exemple à aider la population de Gaza, soulignent-ils.

"La KU Leuven essaie ainsi d'échapper à la critique interne, mais nous resterons mobilisés et différentes actions sont toujours prévues", assure Carolien Saenen.