Nébuleux lobbying d'Eva Kaili avec un ex-consultant inculpé dans l'affaire Nethys

Alors vice-présidente du Parlement européen, chargée notamment des nouvelles technologies, Eva Kaili a cofondé en septembre 2022 l'ASBL Brussels Council for Technological innovation and Global Development. En abrégé, le Brussels Council, selon Le Soir. Une plateforme censée notamment "faire du lobbying et lancer des plaidoyers pour influer sur les activités de réglementation". Selon les statuts de l'association, les entreprises high-tech désireuses de rejoindre cette plateforme pouvaient être invitées à débourser jusqu'à 250.000 euros par an pour leur ticket d'entrée, 50.000 euros pour les ONG et autres organisations.

Eva Kaili, qui en a démissionné fin décembre 2022 lorsqu'elle était incarcérée à Haren, n'était pas la seule administratrice et fondatrice du Brussels Council puisque Dimitrios Psarrakis, un de ses anciens assistants, et Jacques Bughin, ancien Senior Partner de McKinsey en Belgique figuraient à ses côtés. Ce dernier figure, comme l'a révélé le journal L'Echo en 2021, parmi les inculpés - association de malfaiteurs, abus de biens sociaux et détournement de fonds publics - du dossier Nethys.