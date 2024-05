Neuf arrestations dans une enquête pour drogue en provinces d'Anvers et de Limbourg

Le 30 janvier, une cinquantaine de fûts contenant des déchets chimiques avaient été découverts à Ranst. La police fédérale a retracé leur provenance et détecté un laboratoire de drogue dans la commune, ainsi que des fûts de produits chimiques à Deurne, un district de la ville d'Anvers proche d'une dizaine de kilomètres.

Le 7 mai, les polices fédérale d'Anvers et locale de Turnhout ont mené 11 perquisitions au total. Celles-ci ont permis de mettre la main sur un peu plus de 6 kg de cannabis, près de 1.500 pilules d'ecstasy, MDMA, speed, cocaïne, kétamine et stéroïdes anabolisants. Les forces de l'ordre ont également saisi de l'argent liquide, des téléphones, des ordinateurs, du matériel de conditionnement et des balances de précision.