Neuf équidés saisis pour maltraitance à Lokeren

Sept chevaux et deux poneys ont été saisis à la suite d'un procès-verbal dressé par la police de Lokeren vendredi. Plusieurs avertissements avaient été lancés par une coalition de refuges, indique l'association Animaux en péril dans un communiqué.

"De graves faits de négligence ont été constatés (...). Les chevaux sont dans un état qui va de la maigreur à la cachexie (fonte des graisses et des muscles). Privés trop longtemps de nourriture, certains chevaux n'ont plus que la peau sur les os. Les poneys Shetlands sont eux aussi mal en point, maigres et très faibles", précise Animaux en péril.

L'association indique que les animaux ont été transférés d'urgence dans différents refuges, en attendant la confirmation de saisie définitive par la police.