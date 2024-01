Neuf personnes placées sous mandat d'arrêt dans un vaste dossier de trafic de stupéfiants

Au cours de l'opération conduite mardi, qui a mobilisé plus de 350 policiers locaux et fédéraux - notamment les unités spéciales de la police fédérale - lors de 45 perquisitions, vingt-deux personnes, dont trois policiers, ont été privées de liberté.

"Le juge d'instruction a procédé à des inculpations pour participation à une organisation criminelle et vente, importation et exportation de stupéfiants (cannabis et cocaïne) en association", précise le parquet.

Concernant les policiers impliqués, l'un d'entre eux a été relaxé après avoir été auditionné par les services de police. Les deux autres ont été mis à disposition du juge d'instruction, qui les a interrogés avant de les inculper du chef de participation à une organisation criminelle. L'un d'entre eux a été libéré sans conditions, et l'autre sous conditions.

"L'enquête suit son cours, et dans l'intérêt de celle-ci, le parquet de Bruxelles ne fera pas d'autres commentaires", a précisé ce dernier.