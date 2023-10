Neuf personnes recherchées interpellées cette semaine à Anvers

Six personnes recherchées par la police ont été interpellées dimanche matin à Anvers lors d'une action coordonnée par le parquet, a indiqué la police anversoise.

L'action visait à retrouver des fugitifs et des évadés que les autorités soupçonnaient de se trouver dans la Métropole. Des perquisitions ont été effectuées à différents endroits par notamment l'unité d'arrestation et l'unité mobile de la zone de police d'Anvers. Six personnes ont alors été interpellées, ont précisé les forces de l'ordre locales dans un communiqué.

"Il s'agit de criminels, dont certains ont été condamnés à une peine de trois à quatre ans de prison", souligne le texte.