Nouvelles perquisitions ciblant des boulangeries clandestines à Merksem

La police judiciaire fédérale d'Anvers (PJF) et des membres de l'Office national de Sécurité social (ONSS) ont découvert un total de dix personnes vivant illégalement sur le territoire belge lors de sept perquisitions menées dans le cadre d'une enquête visant des boulangeries clandestines. Les perquisitions ont eu lieu dans les districts anversois de Merksem et de Wilrijk ainsi que dans la commune de Mortsel.

Ces descentes faisaient suite à la série de perquisitions menées en novembre de l'année dernière dans le cadre de la même enquête relatives à des boulangeries clandestines. Douze travailleurs illégaux au total avaient alors été retrouvés dans trois endroits différents. Des indices de traite des êtres humains, d'exploitation économique et de fraude sociale avaient été mis en évidence. Les ateliers ont été fermés administrativement par le bourgmestre d'Anvers Bart De Wever tandis que l'exploitant était arrêté.

Selon le parquet d'Anvers, il est récemment apparu que les activités de boulangerie avaient repris sur un autre site à Merksem conduisant à sept perquisitions vendredi et les travailleurs ainsi découverts semblaient séjourner illégalement dans le pays. Pour certains, il s'agissait des mêmes qu'en novembre. D'autres clandestins ont par ailleurs été trouvés au-dessus de l'atelier et dans deux appartements dont le loyer aurait été payé par le gérant présumé de la boulangerie. Ce dernier n'a toujours pas pu être identifié mais un de ses complices, âgé de 26 ans, a pu être interpellé et placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction.