Nuit calme près de Paris après la collision entre un adolescent et une voiture de police

La nuit de jeudi à vendredi a été globalement calme dans les Yvelines, à l'ouest de Paris, où un adolescent a été gravement blessé après une collision mercredi avec un véhicule de police et se trouve en état de mort cérébrale, selon un premier bilan policier.

Six feux de poubelles ont été recensés à Elancourt, où s'est produit la collision, et dans la commune voisine de Trappes.

La garde à vue des deux policiers impliqués dans la collision a été levée jeudi sans poursuite à ce stade, a précisé le parquet de Versailles.

L'avocat de la famille du jeune garçon, Me Yassine Bouzrou, a annoncé jeudi soir avoir déposé plainte pour tentative d'homicide volontaire et demandé le dépaysement du dossier, accusant le parquet de Versailles de "mensonges" et d'être incapable de "traiter cette affaire de manière objective".

La "mort cérébrale" de Sefa intervient à peine plus de deux mois après le décès de Nahel, 17 ans, tué à Nanterre par le tir d'un policier lors d'un contrôle routier en juin dernier. La mort de Nahel avait déclenché des violences urbaines dans toute la France.