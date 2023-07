Occupation d'un bâtiment rue de la Loi: l'État belge et Fedasil condamnés

Le tribunal du travail de Bruxelles a condamné, dans une ordonnance notifiée aux parties mardi, l'État belge et Fedasil à "assurer […] la mise à disposition quotidienne et effective de douches à proximité des locaux de la rue de Loi, 91, à 1000 Bruxelles, la distribution d'habits, de couvertures, de draps et de matelas, ainsi que la délivrance quotidienne de trois repas par jour, une assistance médicale urgente et la prise en charge médicale urgente des susdits demandeurs de protection internationale présentant des indices de gale, des souffrances physiques ou/et psychiques".

L'État et Fedasil seront contraints de payer "une astreinte de 100 euros par jour et par requérant en cas de non-exécution de cette injonction précise dans les trois jours qui suivent la signification de la présente ordonnance".