Occupation d'un bâtiment rue de la Loi: l'État belge et Fedasil doivent payer les charges

La justice de paix de Bruxelles a rendu un jugement lundi qui considère que les charges de consommation d'eau et d'électricité de l'immeuble de l'État occupé par des demandeurs d'asile, rue de la Loi à Bruxelles, sont à payer par l'État belge et Fedasil, l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile. Le 29 juin dernier, l'État belge et Fedasil ont déjà été condamnés par le tribunal du travail de Bruxelles à garantir des conditions de vie dignes à ces personnes. Ils ont néanmoins interjeté appel.

La justice de paix s'est montrée intransigeante. Elle énonce qu'il est "incontestable que les demandeurs [...] ont posé un acte intentionnel en occupant l'immeuble [...] et que c'est du fait de cette occupation qu'ils ont consommé l'eau et l'électricité [...]. Mais l'État belge et Fedasil sont malvenus d'exciper de cette faute pour vouloir s'exonérer de toute responsabilité, car il ne faut pas perdre de vue que l'État belge et Fedasil ont commis la première faute, à savoir de ne pas avoir mis en œuvre à heure et à temps leurs obligations en matière d'accueil à l'égard de tous les demandeurs de protection internationale".

Le juge a ajouté que si l'État belge et Fedasil "avaient payé les astreintes auxquelles ils ont été condamnés [pour leur mauvaise gestion de la crise de l'accueil], les demandeurs concernés auraient disposé de quelques fonds pour se loger".