Octroyer des dommages aux victimes, c'est reconnaitre leur souffrance, assure Me Venet

Me Olivia Venet a été la première à plaider mardi, à l'ouverture des débats sur les intérêts civils du procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Celle qui est l'une des représentantes de l'association de victimes Life4Brussels a souligné qu'"octroyer des dommages et intérêts aux victimes c'est reconnaitre leurs souffrances". Aucun des huit condamnés n'était présent à l'audience.

Me Venet a débuté sa plaidoirie en saluant la force et la résilience de toutes les victimes et souhaité que celles qui n'avaient pas encore réussi à surmonter cette épreuve, de trouver l'apaisement.

"Chaque cas est unique, mais je tiens à souligner que pour certaines victimes, obtenir des compensations a été un véritable parcours du combattant", a ajouté Me Venet.