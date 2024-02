Olivier Vandecasteele appelle à la libération d'un diplomate suédois détenu en Iran

Un événement s'est tenu jeudi soir dans la capitale, à Bozar, pour appeler à la libération du Suédois Johan Floderus, diplomate de l'Union européenne détenu en Iran depuis plus de 650 jours et accusé par la république islamique d'espionnage pour Israël. Olivier Vandecasteele et le Français Bernard Phelan, tous deux anciens otages du régime iranien, étaient présents à la soirée de soutien.