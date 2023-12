Omar Benchamsy condamné à 30 ans de prison par la cour d'assises de Liège

Les jurés n'ont pas suivi les réquisitions de l'avocat général, Frédéric Renier, qui estimait que des circonstances atténuantes devaient être reconnues à Omar Benchamsy et qui réclamait une peine de 20 ans de prison.

Le jury s'est montré plus sévère que le ministère public et inflige à Omar Benchamsy, reconnu coupable de l'assassinat de Ralph Duveau et Vincent Schumacher et de cinq tentatives d'assassinat sur les occupants d'un café du centre d'Eupen durant la nuit de 14 au 15 octobre 2021, une peine supérieure de 10 ans aux réquisitions du ministère public.