Omar Benchamsy, coupable d'un double assassinat et de cinq tentatives d'assassinat

La cour d'assises de Liège, délocalisée à Eupen, a rendu vendredi en fin d'après-midi, son verdict concernant la culpabilité d'Omar Benchamsy, accusé d'un double assassinat et de cinq tentatives d'assassinat. Aux questions relatives aux deux homicides volontaires de Ralph Duveau et de Vincent Schumacher, les jurés ont répondu par l'affirmative. Ils ont aussi répondu oui à la question concernant la préméditation. Omar Benchamsy est donc reconnu coupable des assassinats de Ralph Duveau et de Vincent Schumacher.