Omar Ettaleb est apte à comparaître à son procès, selon le médecin légiste

Un médecin légiste a examiné lundi matin Omar Ettaleb et a confirmé devant la cour d'assises de Liège que cet accusé est apte à comparaître à son procès. Il souffre d'une gastroentérite qui ne le dispense pas d'assister aux débats. Un mandat d'amener pourrait être dressé contre lui.

Omar Ettaleb (33 ans), Zakaria El Bouraqui (25 ans) et Sami Gallout (24 ans) sont accusés d'avoir commis un vol avec circonstances aggravante de meurtre. Ilyas Kösker, un Liégeois âgé de 44 ans, avait disparu le 28 juin 2019.

Omar Ettaleb ne s'est pas présenté à la reprise de son procès lundi matin. Il s'est rendu aux urgences de l'hôpital de la Citadelle et affirme souffrir des mêmes symptômes dénoncés jeudi dernier. Un médecin légiste a immédiatement été désigné pour évaluer son état de santé. Ce médecin a ensuite confirmé à la cour que l'accusé souffre d'une gastroentérite avec léger symptôme grippal. Il se plaint de douleurs abdominales et de maux de tête, mais ses paramètres sont bons et il n'a pas de fièvre. Un test PCR s'est révélé négatif.