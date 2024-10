Onze personnes interpellées à la suite de dix-huit perquisitions menées en Belgique

Une opération policière menée par la police judiciaire fédérale de Charleroi visant un réseau de main-d'œuvre non déclarée dans le secteur du nettoyage des établissements de restauration rapide a permis d'interpeller onze suspects lors de 18 perquisitions menées ces derniers jours sur les arrondissements de Charleroi, Liège, Bruxelles, Hal-Vilvoorde et Bruges, a annoncé mardi après-midi la police fédérale sur ses comptes officiels X et Facebook. Trois des personnes interpellées ont été placées sous mandat d'arrêt.

Une vaste opération policière a été menée ces derniers jours par la police judiciaire fédérale de Charleroi visant un réseau de main-d'œuvre non déclarée dans le secteur du nettoyage des établissements de restauration rapide. Plus d'une centaine de policiers carolos, mais aussi de la police judiciaire fédérale de Liège et de Hal-Vilvoorde, ont mené dix-huit perquisitions dans les arrondissements judiciaires de Charleroi, Liège, Bruxelles, Hal-Vilvoorde et Bruges.

Onze personnes ont été interpellées lors de ces perquisitions. Trois d'entre elles ont été placées sous mandat d'arrêt, a confirmé la police fédérale via ses comptes officiels sur les réseaux sociaux X et Facebook. Plus de 300.000 euros en espèces ont été saisis et une somme de 275.000 euros a également été confisquée sur des comptes bancaires.