Opération d'une ampleur inédite au Royaume-Uni contre les plantations de cannabis

Plus de 182.000 plants de cannabis, d'une valeur estimée entre 115 et 130 millions de livre sterling (entre 134 et 150 millions d'euros) ont été saisis, dans ce qui est présenté comme "l'opération nationale la plus importante du genre par les forces de l'ordre au Royaume-Uni", selon la police.

Menée en Angleterre et au Pays de Galles, cette opération a conduit à 967 arrestations pour culture de cannabis, blanchiment d'argent et infractions à la législation sur les armes. Parmi les personnes interpellées, 450 ont ensuite été inculpées, selon un communiqué du Conseil national des chefs de la police (NPCC), qui a dirigé l'opération.