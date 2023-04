Opération policière à Charleroi et Liège: vingt-deux personnes placées sous mandat d'arrêt

Le parquet de Charleroi a confirmé vendredi en fin d'après-midi lors d'une conférence de presse avec la police judiciaire fédérale l'inculpation de 22 personnes interpellées lors d'une vaste opération policière menée à Charleroi et à Liège mercredi. Une organisation criminelle et douze plantations de cannabis ont été démantelées lors de 44 perquisitions simultanément menées par 600 policiers.

Quarante-deux perquisitions menées à Charleroi et deux autres à Liège ont permis l'arrestation de plusieurs dizaines de personnes en séjour illégal mercredi matin dans le cadre d'une vaste opération policière menée par la police judiciaire fédérale (PJF) de Charleroi. Six cents agents ont été déployés sur le terrain. "Il y a eu le renfort de policiers provenant d'Eupen, de Bruxelles et des unités spéciales. Nous sommes parvenus à exécuter l'ensemble des mandats de perquisition en assurant la sécurité de nos hommes et des suspects. Il s'agit là de la plus grande opération policière menée sur Charleroi et l'une des plus grandes menées depuis plusieurs années en Wallonie", a indiqué Eric Snoeck, directeur général de la police judiciaire fédérale.

L'enquête menée depuis presque un an a permis la découverte de douze plantations de cannabis, dont dix sur Charleroi. "Vingt-deux des personnes interpellées ont été placées sous mandat d'arrêt pour organisation criminelle, culture et détention de cannabis. Une détention d'armes a aussi été retenue contre certains", a précisé Vincent Fiasse, procureur du Roi. Dix des inculpés ont comparu vendredi matin devant la chambre du conseil de Charleroi et les douze autres comparaîtront mardi.