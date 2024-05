Ouverture en octobre du procès de l'accident de car mortel sur la E19 à Schoten

Le 10 avril 2022, un bus touristique avait percuté la barrière de sécurité en béton de l'E19 à Schoten (province d'Anvers) en direction des Pays-Bas. Le véhicule, avec trente passagers à son bord, s'était ensuite renversé et avait terminé sa course en travers de l'autoroute. Un Colombien de 29 ans et une Française de 17 ans avaient perdu la vie dans l'accident et treize autres passagers avaient été emmenés à l'hôpital pour des blessures diverses.

Le chauffeur, un Français de 37 ans, s'était endormi au volant, selon ses déclarations. Son test salivaire s'est révélé positif et une analyse sanguine a confirmé qu'il avait consommé du cannabis. L'homme, qui était déjà connu en France pour conduite sous l'emprise de stupéfiants, a passé près de six semaines en détention préventive.