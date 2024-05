Pakistan: au moins 29 morts dans un accident de car

Au moins 29 personnes ont été tuées mercredi dans le sud-ouest du Pakistan quand leur car a plongé dans un ravin, ont annoncé des responsables administratifs et hospitaliers locaux.

"Le conducteur négociait un virage dans une zone montagneuse quand il a perdu le contrôle du véhicule, qui est tombé dans un ravin", a indiqué Ismaïl Mengal, un responsable local, faisant état de 29 morts. "Nous enquêtons encore sur la cause de l'accident. Il se pourrait que le conducteur se soit endormi ou allait trop vite."

L'accident est survenu à l'aube à Basima, dans la province du Baloutchistan. Le car faisait la liaison entre la ville de Turbat et Quetta, la capitale provinciale.

L'éclatement d'un pneu sous l'effet de l'extrême chaleur n'est pas exclu non plus. Le Pakistan est en effet actuellement confronté à des températures grimpant jusqu'à 50 degrés Celsius. Les autorités ont d'ailleurs émis un avertissement pour les femmes enceintes et les personnes âgées.

Noor Ullah, médecin-chef de l'hôpital de Basima, a précisé à l'AFP que parmi les 29 personnes décédées transportées dans son établissement figuraient trois femmes et deux enfants. Plus de 20 personnes ont par ailleurs été blessées, dont le chauffeur, qui est ensuite décédé à l'hôpital.

La mortalité est particulièrement élevée sur les routes au Pakistan, entre voies rapides en mauvais état, manque d'entretien des véhicules, réglementation laxiste et conduites dangereuses.