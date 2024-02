Parité parfaite pour juger Medhi Lammah, accusé d'un meurtre à Mons

Six hommes et six femmes ont été tirés au sort, jeudi aux assises du Hainaut, pour juger dès lundi prochain Medhi Lammah, accusé du meurtre de Shany Boesmans, commis le 9 juillet 2021 à Mons. Le port d'une arme, un couteau de cuisine, est aussi retenu contre l'accusé.

L'accusé est défendu par Me Jean-Philippe Mayence et Me Elena D'Agristina, avocats au barreau de Charleroi.

Du côté des parties civiles, Me Dimitri de Beco et Me Marie Bassine, du barreau de Bruxelles, représenteront les grands-parents et le frère de la victime. Me Audrey Jankielewicz, du barreau de Lille, représentera la tante de la victime.

Le procès est prévu pour une semaine.