Parlement wallon: devant la Chambre de recours, le greffier réfute toutes les accusations

Le greffier en titre du parlement wallon, Frédéric Janssens, a été entendu ce jeudi pendant plus de 6 heures par la Chambre de recours de l'assemblée. Il y a à nouveau contesté l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et a demandé que soit mis un terme à la procédure disciplinaire lancée à son encontre le 27 octobre dernier, après plus d'un an de suspension, par le Bureau du parlement.